Фестивальный дневник

Предисловие

Предупреждаю читателя, что к сочинению этого дневника я не имею никакого отношения и достался он мне при весьма странных и печальных обстоятельствах. Рукопись была найдена на остановке на улице Гурьянова весенним вечером, через несколько минут после того, как автор ее попал под подорожавший троллейбус.

Будучи ближайшим другом покойного, я принял его дневник, выправил, подписал своим именем — и вот, показываю вам. Сообщаю читателю, что автор никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, кем он и был, маленьким сотрудником газеты «КП». Моя работа над текстом дневника выразилась в том, что я дал заглавие и уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным. Этот эпиграф был: «Коемуждо по делом его…»

Стиль автора я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, чего же требовать от человека, который через минуту после того, как поставил точку в конце записок, рассеянно шагнул под троллейбус.

Сб, 25 марта

Сегодня узнал, что в Доме культуры «Силикатный» уже завтра начинается театральный фестиваль под названием «Дети режиссера Станиславского». Где этот ДК «Силикатный», я не имею не малейшего понятия, но, если судить по названию, — очень далеко. Назывался бы он, например, «Пионер» или «Космос», и всенепременно стоял бы в центре города! А так придется тащиться куда-то на окраину. Ну и пусть! Все равно в центре с театрами негусто. Буфеты встречаются огромных размеров и даже с колоннами, а вот за искусством теперь нужно ехать куда-то на троллейбусе № 10.

Вс, 26 марта

«Труп на Лебяжьем острове, или Сherchez la femme». Народный театр «Стиль», Балабаново.

Ехать пришлось не так далеко, как я думал. Оказалось также, что ДК «Силикатный» тоже имеет колонны, но я решил, что не буду обращать внимания на дурные знаки. От церемонии открытия ждал скучного официоза, но сильно ошибся. На сцену вышли руководители студии «Антреприза» — Сергей Клочек и Михаил Коротин — и устроили невнятную клоунаду, изо всех сил показывая, что затеянный ими фестиваль не более чем мелкий междусобойчик. Стали раздавать пирожки с капустой (видимо, намек на капустник), объявляя программу, путали названия пьес, один из театров и вовсе забыли упомянуть. И самое отвратительное — постоянно пытались шутить.

Впрочем, первый спектакль фестиваля заставил забыть о глупом цирке вдохновителей. Народный театр «Стиль» из Балабаново представил публике постановку «Труп на Лебяжьем острове, или Сherchez la femme» по пьесе британского драматурга Джека Поплуэлла. Веселый детектив, который учит нас быть внимательными к мелочам и не бояться брать ситуацию в свои руки, даже если все вокруг считают это сумасшествием. Получилось очень динамично и смешно. Режиссер Ирина Артамонова может по праву гордиться таким результатом. Из актеров особенно хороши исполнители главных ролей: Екатерина Икаева (телефонистка Алиса Пастик) и Алексей Григорьев (инспектор Гранден). Впрочем, каждый персонаж был ярок и в нужное время владел вниманием зрителя в полной мере.

Похоже, что это стиль балабановского «Стиля», — играть весело, с удовольствием, на кураже. Увлечь зрителя, не дать ему отвлечься, заставить ждать от персонажа яркой краски, эмоции, реплики. Помню, когда ездил к ним на спектакль в Балабаново (чудный городишко, совсем недалеко от Калуги), то, оказавшись в зрительном зале, удивился отзывчивости тамошней публики. Зрители готовы слушать, жаждут сопереживать, откликаются на каждый посыл. Настоящий народный театр.

Пн, 27 марта



«Кафе «Виолетта». Театр «Открытые двери», Калуга.

Театр «Открытые двери» давал «Кафе «Виолетту». Странный выбор для фестивального показа. Буквально в декабре они представляли по-настоящему сильный, трогательный, удивительный спектакль «Пятое время жизни» в постановке бессменного режиссера и руководителя театра Натальи Грибановой. Вспоминая эту постановку, испытываю некоторую зависть к тем, кто ее еще не видел! Спектакль составлен из стихов и танцев, и, хотя сперва кажется, будто они собраны без порядка, со временем понимаешь, что во всей этой фрагментарности есть и общая логика, и сюжет. И приходит это понимание постепенно по мере нарастания чувств. Все, как заповедано классиком, — и жизнь, и слезы, и любовь. А как хороши актеры! Как проживают каждую строчку! Как это трогает, когда человеку есть что сказать о любви!

Однако на фестиваль театр отчего-то выдвинул откровенно сырой спектакль «Кафе «Виолетта». Ставил его актер «КалДрамТера» Денис Юшечкин по пьесе Евгения Бобрикова. Последний исполнял главную роль, и спектакль предсказуемо превратился в его бенефис — ему одному было что играть. Справедливости ради: драматург и режиссер взялись за сложную задачу — показать на сцене рейс дальнобойщика. Видеопроекция дороги на заднем плане стала отличной находкой, но взглянем правде в глаза: большую часть спектакля главные персонажи сидят за столом и ведут диалог, который никак не двигает сюжет. Остальное время они сидят на сцене и произносят монологи, которые никак не двигают сюжет. Впрочем, в пьесе так и написано.

Нужно, непременно нужно снова сходить на «Пятое время жизни», которое покажут 6 мая. Хочется снова пожить в этом пятом времени. «Приезжай же, милая Сольвейг…»

Вт, 28 марта

«Циники». Театральная студия «Символ», Калуга.

Из-за служебной занятости совершенно пропускаю детскую часть фестиваля. Ежедневно в полдень дают детские спектакли. С одной стороны, мне решительно нечего на них делать, с другой — сегодня в фойе все только и говорили, что о Юлии Мялькиной, и о том, как исключительно ей удалась постановка «Мой папа — птиц» по повести Дэвида Алмонда. Говорят, спектакль душеполезный и родителям тоже стоит сходить.

В программе для взрослых сегодня произошла замена. Театральная студия «Символ» обещала «Натюрморт в багровых тонах», но неожиданно дала «Циников» по роману Мариенгофа. Признаюсь, отнесся к новости скептически — это большое, сложное произведение из другой, невероятно далекой эпохи. По плечу ли оно современным юношам и девушкам?

Но скоро я оказался совершенно посрамлен в своем скептицизме. Илье Худякову — режиссеру и исполнителю главной роли — вполне удалось и то, и другое. В спектакле масса обидных шероховатостей, одни актеры держат руки в карманах, другие не могут без запинки прочесть находящийся у них перед глазами текст. Тут и там какие-то запинки и забывчивые паузы. Но главный герой и исполнительница роли Ольги Анна Боброва убедительны, их персонажи правдивы и цельны. И самое главное — им удалось, пусть очень скудными средствами, лаконично, но в полной мере сохранив содержание и отразив суть, перенести роман Анатолия Мариенгофа на сцену. Браво! Думаю, когда актеры научатся читать, он вполне может встать в постоянный репертуар студии.

Говорят, что 8 апреля, в половине седьмого вечера в том же «Силикатном» «Символ» будет показывать «Дракулу». Нужно сходить. Внешне Худяков для этой роли подходит идеально.

Ср, 29 марта



«Бальзаминов». Молодежный театр «Фабула», Калуга.

Восторг! Восторг и упоение! От одного воспоминания о сегодняшнем вечере хочется рукоплескать! Молодежный театр «Фабула» выдал такого «Бальзаминова», что полный зал аплодировал стоя, отказываясь отпускать актеров со сцены.

Мне говорили, что Людмила Туманова славится своими драматическими постановками. К стыду своему, ни одной не видел, а вот то, что комедии ей вполне удаются, могу уверенно засвидетельствовать. На фестивале не выдают наград, а зря! «Бальзаминов», вне всяких сомнений, заслуживает приза за лучшую режиссуру. Какое тщательное отношение к деталям! Какое умение владеть зрительским вниманием! Сколько удачных находок в каждой сцене! Восторг! Мало того — еще и сама сыграла сваху. Да так, что ей вполне можно отдать еще и приз за лучшую женскую роль.

А Бальзаминов! Нет слов! Станислав Попков сумел создать не просто яркий, но и очень современный образ. В нем узнаешь героев (и героинь) наших дней. Как актуален может быть Островский в умелых руках! Браво! Браво! Браво!

До самого вечера я все думал об этом спектакле. Сколько труда в него вложено! Одни костюмы — шились ведь наверняка своими силами и наверняка обошлись недешево. Узнал, что «Фабула» обитает в КДЦ на Турынинской, 10а, и целых два дня — 7 и 8 апреля — будет показывать там «Бальзаминова». Нужно идти.

Чт, 30 марта

Все же есть в природе равновесие. Сколь ярок и увлекателен был вчерашний спектакль, столь уныл и неуместен оказался сегодняшний. «Литературная гостиная» показывала что-то под названием «Тогда в Севилье» режиссуры Людмилы Ларионовой. Остро ощутил скоротечность жизни, ушел минут через 20.

Пт, 31 марта



«Пеликаны в пустыне». «Экспериментальный театр», Калуга.

Оказалось, пенсионеры ведут себя на спектаклях почти так же, как малые дети на утренниках. Ерзают, шепчутся с соседями, разговаривают с актерами. Актер на сцене говорит: «Пульс 90, давление 200, возраст 70. Я привык». Сидящие передо мной старушки: «Все привыкли!» «У меня позавчера 200 было!», «Скорую» вызывала?», «Смотри, он манжет неправильно надел!». И весь спектакль в таком же духе. Очень отзывчивая публика.

А спектакль удался. Экспериментальный театр Анатолия Сотника показывал «Пеликанов в пустыне» по пьесе Валентина Красногорова. Получился сложный, но довольно внятный рассказ об ужасе одиночества и о том, как важно быть «кем-то для кого-то».

Сб, 1 апреля



«Кароль». Театральная студия «Зеркало», Москва.

Все-таки эти театральные люди удивительны. Режиссер московской студии «Зеркало» Светлана Полянцева несколько дней назад сломала ногу, но поездку на фестиваль не отменила. Студия привезла спектакль «Кароль» (ударение на первом слоге) по удивительно популярной пьесе польского классика драматургии абсурда Славомира Мрожека. Правда, в трактовке Полянцевой никакого абсурда не получилось — чистая антисоветчина. Но молодые актеры смотрелись убедительно, а сама постановка выглядела вполне цельной. Все-таки эти любительские театры удивительны — без страха берутся за сложное, без затей говорят о невыразимом.

Вс, 2 апреля

Закрытие. Насыщенная театральная неделя закончилась. Вопреки всем стараниям организаторов фестиваль удался. Прежде чем Клочек и Коротин раздали наградные грамоты (каждый вручал свою), актеры из их студии «Антреприза» показали весьма многообещающий отрывок из спектакля «Пойми меня» по пьесе Михаила Бертенева и Алексея Слаповского «Двое в темноте». Премьеру обещали уже в апреле. Нужно следить за афишей. Актриса той же студии Елена Солнцева показала отрывок из своего моноспектакля «Покров любви», и это было самое... скажем так — «смелое» выступление на фестивале. Решится ли она на премьеру?

Положительно, подлинная театральная жизнь Калуги течет не в центре, а на окраинах. В главных театрах увлечены только своим возрастом и самолюбованием. А здесь, и только здесь, в этих стареньких ДК, в этих маленьких залах живет настоящий, взволнованный, ищущий театр. Здесь умеют трудное сделать простым, простое — легким, а легкое — прекрасным. Сюда приезжают после работы и репетируют допоздна. Сами шьют костюмы и сколачивают декорации. Редко получают цветы. Часто играют перед полупустым залом, но не отступают. А все потому, что такой подлинный театр, такое подлинное искусство делает людей лучше. Все эти «дети Станиславского», кажется, живее и искреннее его жрецов и поклонников. Чудесное открытие! Чудесная весна!