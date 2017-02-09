Вино любви в отеле Four Points by Sheraton

Ресторан La grillade приглашает на выступление дуэта звёзд отечественной эстрады — Левона Оганезова и Аллы Лазаревич, которое покорит любого слушателя
Он мастерски аккомпанирует, она необыкновенно поет. Вместе они исполняют волнующее ретро, включающее в себя романсы, танго, фокстроты, известные каждому.
Концерт состоится 12 февраля в 18:00. Стоимость билета, в которую входит гастрономический ужин от шеф-повара, составляет 4000 рублей.
Ресторан La Grillade:
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