Вино любви в отеле Four Points by Sheraton

09.02.2017 17:34 1160

Ресторан La grillade приглашает на выступление дуэта звёзд отечественной эстрады — Левона Оганезова и Аллы Лазаревич, которое покорит любого слушателя

Он мастерски аккомпанирует, она необыкновенно поет. Вместе они исполняют волнующее ретро, включающее в себя романсы, танго, фокстроты, известные каждому.

Концерт состоится 12 февраля в 18:00. Стоимость билета, в которую входит гастрономический ужин от шеф-повара, составляет 4000 рублей.

Ресторан La Grillade: