Новый сельский Дом культуры строят в Мещовском районе
Во вторник, 28 мая, на месте работ побывал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
- На объекте мы встретились с подрядчиком и обсудили ход работ и возникшие вопросы, - прокомментировал он.
Также Суслов вместе с главой администрации района Владиславом Поляковым провел личный приём жителей.
Речь шла о ремонте сельских домов культуры в посёлках Лесной и Карцево, а также о покупке автоклуба.
- Ждём официальной информации от Министерства культуры РФ об объявлении заявочной кампании на следующий год при условии продления сроков нацпроекта «Культура», - отметил министр.
В Калуге открыли памятник Ивану Ципулину. Бронзовая скульптура установлена на улице Подвойского, где в конце XIX века жил градоначальник. В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. Памятник создан скульпторами из Санкт-Петербурга - Андреем Мартьяновым и Рустамом Игамбердиевым. Инвестор займется восстановлением дома Ципулина.
- Этот мусор расположен на размежёванном земельном участке с присвоенным кадастровым номером. Мы уже сделали запрос в Росреестр, посмотрим, кто владелец участка, чтобы уже с ним решать вопросы по несанкционированной свалке, но процедура, к сожалению, не быстрая, - уточнили чиновники. - Дополнительные сведения по этому делу можно уточнить по телефону: 71-49-18.