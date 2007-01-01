Новый сельский Дом культуры строят в Мещовском районе

Он вскоре появится в поселке Молодежный.

Во вторник, 28 мая, на месте работ побывал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- На объекте мы встретились с подрядчиком и обсудили ход работ и возникшие вопросы, - прокомментировал он.

Также Суслов вместе с главой администрации района Владиславом Поляковым провел личный приём жителей.

Речь шла о ремонте сельских домов культуры в посёлках Лесной и Карцево, а также о покупке автоклуба.

- Ждём официальной информации от Министерства культуры РФ об объявлении заявочной кампании на следующий год при условии продления сроков нацпроекта «Культура», - отметил министр.