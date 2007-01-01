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Культура

Новый сельский Дом культуры строят в Мещовском районе

Он вскоре появится в поселке Молодежный.
Дмитрий Ивьев
10:21 29.05
0 863
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Во вторник, 28 мая, на месте работ побывал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- На объекте мы встретились с подрядчиком и обсудили ход работ и возникшие вопросы, - прокомментировал он.

Также Суслов вместе с главой администрации района Владиславом Поляковым провел личный приём жителей.

Речь шла о ремонте сельских домов культуры в посёлках Лесной и Карцево, а также о покупке автоклуба.

- Ждём официальной информации от Министерства культуры РФ об объявлении заявочной кампании на следующий год при условии продления сроков нацпроекта «Культура», - отметил министр.

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Лента комментариев
Василёк

прощай, любимая старая Калуга ...

...
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В Калуге снесли дом на улице Тульской
11:33 сегодня
1 576
Василёк

скоро так же будут искать и собственников прокаженных космонавтиков. а отвечать за это никто не будет. Охотники за металлоломом вполне могут их заняться очисткой города от подобного мусора и немного заработать.

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В Калуге открыли памятник Ивану Ципулину. Бронзовая скульптура установлена на улице Подвойского, где в конце XIX века жил градоначальник. В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. Памятник создан скульпторами из Санкт-Петербурга - Андреем Мартьяновым и Рустамом Игамбердиевым. Инвестор займется восстановлением дома Ципулина.

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- Этот мусор расположен на размежёванном земельном участке с присвоенным кадастровым номером. Мы уже сделали запрос в Росреестр, посмотрим, кто владелец участка, чтобы уже с ним решать вопросы по несанкционированной свалке, но процедура, к сожалению, не быстрая, - уточнили чиновники. - Дополнительные сведения по этому делу можно уточнить по телефону: 71-49-18.

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Владимир Ивкин

Ну почему не анонсировали праздник? Все мы анонсировали: https://www.kp40.ru/news/culture/112735/

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09:55 сегодня
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Karson

4 года. да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!

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20:34 30.05
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mik27

Пора бы уже что то делать чтобы во врех водоёмах можно было купаться

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макс эс

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Всяко лучше чем памятники ставить

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Комментарий дня
colorkaluga

У меня одного ощущение, что с установкой "космонавтиков" происходят какие-то параноидальные процессы в головах "украшателей" нашего города??? Других событий нет? Почему не анонсировали праздник в Полотняном заводе, а написали по факту произошедшего, к примеру?

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