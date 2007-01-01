+20...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге открылся фестиваль «Мир гитары»
Культура

В Калуге открылся фестиваль «Мир гитары»

На открытии в филармонии выступил китайский виртуоз-гитарист Тэнъюэ Чжан.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 233
Читайте KP40.RU:

Также калужской публике свое мастерство продемонстрировали Сесилия Сикейра из Бразилии, Фернандо Лима из Уругвая и Хосе Мария Гальярдо Дель Рей из Испании.

- Зрители стали свидетелями мировой премьеры концерта композитора Эльмиры Галимовой, созданного специально для семиструнной гитары и симфонического оркестра, - рассказал 27 мая министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Фестиваль продлится до 31 мая.

Новости по тегу
калужская область регион
eyJpdiI6IjBleVZtSFZaaUV6WVR4YUJzT2hUeEE9PSIsInZhbHVlIjoiWHczL0YrdTZacG9yYUlUeDNkQ0EvUHBjcXB3dVFjRFdrZHBlWDhHdkM1U1E1Z0plMithVmFHaDVqQ1Jzc1BLK09LSzJnZVdSZmE3UEVqbmV3NGkxM2tDS2dtYXBLYXAreTgxMzZsdDhkM3MyWjZ6N1hSb3lNTkpPL2g4M1VHMlU5UmI5WkxMNTJxMisra1hsUm1lN2lFUmNLV2FMWmc5MDFRSkEvTjhIQmZ4T1gwRFRTYlhuZjlhMWZVSE84T3ZmWC9FUmpXZW5VLzBsYXBlSWR1Um9LZ3hkUFhMKzNMclVIbVRVVXdGRzBJRVdHR0M5dVl0M0ROWEZuaEFIdWF3RmRkOFdvL3h0RGx0ZkpkZHBuNHlpeDRJSzlDdlpoZkQvVUtqelNUeGNtMnlnVmY3TmZhdWxMUm9VSmhLY0ZrczBKUmZKK2x3TDA1OUVPd2xLWTVKVmt0WGRhWHcvWlhZSkhkdTQ3YnBmL2dUNG8rOXhmbGw5emVpUFpNM2xRdjM2R3NURm12YkwyemFRUzYzY2pHazQySVJ6U2M0cU1OblVydWZzejdMOS9zVitJUFlKb2wvVlZPTVUvcFRzZ1dXSWF5bDNQenJ1clFNeElWV2paV0xvVzk5cDQ4YUt3eTQ1SHkvOUpWL2hESEFvZW5uMm8rcGJrLytCZlRpTXlzWEMrU0Fqa3NxcmcxVzNLeHkxT3lYV2FMUGV1a3QvSEVNZEdJVEIwenpuZ3V0MVUvU3M3R2UwdDBrMGp1bUNnSVJRd3lsakhpblN6VFFuVnZEbXRCendnN3Y4bHhvQXh1RWtzRFk1WklCbTQyaHNCTlpmUVo0RXo3WEdsbHk0MitCU3hRY21pSHBrWXIwU2YvQVdXNjhxdGpMd01WbytVMFBSWjVRL3Z1b2V1WkZKbmQ1RXBzeW0xeWxWVWhlRTdtbk9Ka0Y0SU5ab3VPeC8yTFM3ZGpmRlk3ZHJ6TkRpVFdoU3RqbGFmUlhsdmt6VXRXOTN5MzFFN1RPaC9kQmtlcVVwIiwibWFjIjoiNjZkNzcwYWJlZTE2NDJiN2EzODRlMTI2ZmZhMGY2NmNkNzdkZDJlNjhhMDZiZWMzM2RiYzM4OTVhZjdlYTYxZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InY5VlpNakh4NXNQOTQ0NHc3NHByd1E9PSIsInZhbHVlIjoiaDUzaTd3ZmZvZHMrYmhLMnE3Y0p0QjdHZGJzYkZNN3RkK25weUx0VGtoM0E5YTBOdTNVK0l1cktBdWR2VXF1V2M5dWRJSml1cGVxZHRkeHNDelUrS2MxNVJ5L2JFemJTWGdPWVJ5Y05oenNzcG1LVGIxdlBwVzFQV0x0MGdKMDloWHFoZTNtbTZZVDVNc3cvNDI5cng2ZjkyUEtjSERERHoxWkxJMnhkQ3plTVRXckFmWnZjbVVNS0pMcG9rcUVJTys4a21hc3hFQmR2NStNamZGYzFxN0xBY0Q3Rm1BaGcrcjQzNmtOOGxBUXdHK3l6cDYrYmtQOURtVUxzZjd5ZEgwUHRFYkRxYjI4MTBzYk5zaGorUUdEWUk4Z1IxZzZVUGU0N1BtWjc1d0RzT0R2a3lBa1RHenRYRjRIanhKejdTRFBkRTlaT3M3cDBTTTVLcmRCc2o0aHJTSHVnZGpPd2JTSURjYWRmSFVVRlU5eWFuTXdSYkRUdW5rSEtabGpSZDdJZDNnUFV3cVQ2WFdHTlNTQWZBT2s4YVFVRkdwMUNJZG1aMDBrNkY1RUo2NUZDOWdQcjdUemk2Z3E0c1NqbGdVMWNsakhFUENvQmxjajVnd1gyMlo1ZktuZ2pvdXJnTkxNQjN4UkJMWUQwOXl3d3dpNDNBdzl6RWQ2aUpMZktZYzhMVlhaVGRWd2pmbzhFL2pzOGgrZUYyN1R4eEFyK3E2enJkQ29iRGZpR2h1TytuY1p0UUJlZ1JQa2JvL29QbW82ZlM1d0RZYUhJL1lFK0ZVUVhlSTlUOURkTkZsTlJBcmRsd1N2QUhlZktZZ29BR0FPUXo3QVVYTisyQWxab2paajM5cXpiaWx5QzhxVWhsdXVrMHY3MXR6SHRxZmlTbzBUWjIzUjlOZ1czZzNMc2RuamFXckVQclBNb1JQZkUrMTJoT1dhOTZZSFZib0VOaXphOFV3PT0iLCJtYWMiOiIzMmY4ZDNlMWYzZTZmM2Q4N2FlM2MyNGM5YzdjMWY5MTRiMDNmNTU1YmNkYjI4NTA4Y2QwZDBmOTMwMzdmZWZjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJCQVJkVkJSQnIxOXZnaEJGaGhBcUE9PSIsInZhbHVlIjoiUHF0NTdiWUZ3RWNLMWNRK0FwRVV6T0twcTBkeCtaWUhRcW5FaGo2WW80WEsxT1ZpKzI4WUtRYTdybU1mUFVKS3JicFllSGRUeVpYOVBDL3pDK0lRK281SmpGTG5ESDB3WXJ3K0taNFN3RWEwOGREZkF0QTFUakUxU0lIUURrMUJlU3lYcUZZK091eWlXK0lNOVQ4RGpaU3hScHdWMXR2ZzVQZWdtRW1sSGFQa1JOL1BIVlNyb1ZveEkvWnZvS1JhQk14OW5YK085K3ZHRzZaOVlFcnRCSVpXajEwNjhRV1FKWlVGd3Q4MDJyK095bnJ3dkdmakRPNS9VVEdvODBQVlAxdDdsWUg2T29CT0R6cU5hSWIrVmlWUHdVSlIwTWpjckdkMGRCSTlCdXZFYnNhd2R4TlprRkV5V1VFTkRUd1Jnb20zclVzRnVFVHBrUTlhMFA2dEd2My8rVHhVTlVLTEF3WXpQSlpPQVV0eFBQcmR6dlF3QnlIM2ZxYmhjZmpnclA0QTFFMUIrSXBXeDExTWNwenV0SE1ZWkcvMzBRSXZGZVBWMXFrMzEzQS9xLy9zMnZuMlZKV3hOKzYxcm1sektuWjdqT1VFQktjQ0FORkF1cjloeVhlVUVhSWtqSUF2bFJyRHlBSWFCdlE9IiwibWFjIjoiNDEwZmUxYzYxOGViYTZiMGMxNDdhNzJiYmFjNDBmNmYzYjdmNmFiNTBiZmUzYWViNTEzYjg2NjNhMmJlOGM2ZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjlSL3gzMUQwNGpiRXpQTU1NL0RrUXc9PSIsInZhbHVlIjoibmlhdmgvdE10eUhVV3NIZjIvOWIwb0ZFR3lYM2x3bVAxd2thUmd1S2szTlU0ZHdkSTFSdlVKazhHditLcjFLQy9Wb3c4SWxHVVorT1NjS01vWVFkcFN5YXk2dWVqSE1UYXg0WHpScFV6SGZ6ZzJGU3JaaEFQc1lXN2JyZDZDSXBrMlkwU1hSajQ3VUYvamcvckZsbWZXSHQ0a2ZuTlpkaTRXNDFUb2tXeWl2QitVVjV3OVhRK1Zjd2E3YkNZZGZaNW1xNnNESnd3R1RJUTErWDJpYkRHMTZXbDU1UWR4S2RnUE83RHRVVWE4a3E1dW43ZHBPN3I0eEtVSEZWNGRHbGJjNmsyNUhFU0JKWkJDaGVhRHFIT2c4RFpQVWlGNU40ZGExY0VVTm9KZktVUGJpNkh0ckJJUmRzVHNzNEhYZTJ2WXArSkpOWHJEVXE1TFRJMzduRkZjUEJ1Sk5MbUxzTDhWS0svTm1hNXIvTkdrTi95T1pjaUNvbmgyTXMwejhYWGJiOTRKN2FOdDVaYkFvNDhScy9jcmRPWkludTJCYkd4VHZyZVpub1ppNFdsR3kzT0Z3bjcyQkJZMUh1aFJKa2FDbUM3WEZxMFFaY295d1ZnbGdPV1lxOW91RFN2WEkzcDJzdmp5eE1vYk09IiwibWFjIjoiN2I0NmZiOTI5M2UyMWQwM2VhNzU2YmEwODJhMWFhZjcwY2U1MGQ5ZThhZDBjMmQ4YzJiYzcyZTQ5YzRhZGNhZCIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 15082
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9998
Калуга
Вырубка деревьев в парке у психиатрической больницы
06:29 05.04
22 6627
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 6181
Всех касается
Нашествие больших грызунов мутантов!!!!
10:11 08.04
11 4396
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 5070
Калуга
УКТ пропагандирует зацеперов.
11:14 05.04
6 4363
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 4262
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3875
Новости компаний
eyJpdiI6InlWNGIwL0hld3FUVmZ4bXQ2Z3VxVGc9PSIsInZhbHVlIjoia0pNWmNLT3E1aHVGUG9COHNTTjlQVHV6N2ZscTVJd2VnZ0I2K3BFZDBLRklZaGJ3OFMyWDI5UDlTR1VPdGlYMGRUdXNKaUJhWGVKbk03TnNQUm8rbHltRHpHQWZvUEFkV09tR1d2VUVHMUFLaEROY3o1YXU1N3h2ajVaUndmRDhIL2lqTGdIUEo2Yk5wSGZPMCtFcThkUEpPWncrVFB1ci9HRGlpaXo1azM1MFkxNnFTQnZucWc5UTdpRjJJbGMxRDhwZVJpZXZjWHY4bDRja2E4aEU2N3BNSW1Lem5NZVRJSy9zNVJQKzVMTkNGT0pMMXgrb1RXK2RpQUZhbGFILzIyNnFkZTlyQ0tkZE9tTnN5OWJPb1ZoYWR6YVpYSTk3cHY2WE9qdzJqc3hRdUJ6dlRuMmo0ajhnYXVxMmt2cmFtRFdmbnA3M0lIcnRLOFZvLzlhTTdsdlQxQ3dKTHFBWmNPVHEySzhsZS9VbkRuNHVESGpuMDU2cmxOQmg2NEpxRVVGOE51bkl2dFJiQ1luZ1BmT0g0MjMyaXRra0lTZVhRTktjQksvaHJyUi9qNEFRTFVrYW9NQWZtWHlPNGdmNXRDa1lJVVlwbDNaZDBhZk9odzA0d0tGbHBaZkY1RTRNeDFheDdzN2FVNWNERzlNWXQxd25kczVwRHNIL1EwRERSYlJpM0RtbzVRN1E3TXA0aGRnc3lLaFJuellockd5OU9CR2dvb0hLRi9qamJOd0UrVUNXRzN4Z2MvUlVoY25tanlwNTBWSzd0bHhNa2FwYkJNaloxZXZQb1JZMDY1QzRVT2gxZ3R6UytENFZYT1U2ZTkwUkZXL2NsajgwdnJJWSIsIm1hYyI6Ijk1Njg3OTgwNDc5ZTdjNTBhMDc0NzY5YzRkYTRhMDc5MWIwYjhjZTA3NzBmYjAxOWVjMWI2OTI4ZDRhOTRhZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Транспортная реформа
Шишка
23:07 01.05
4 2597
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InQrVnBUNmNMbWg2Z2U2TXFvL1JNS2c9PSIsInZhbHVlIjoibHVMK25vcFFnSG9FaDVMNktnRGdySFYvZ1ozR0FiVTRUSXo1U3VaZGcrdnFpaUphb3c4MG0yYWlTbWpUbWkvUFZQV0lRSUhxZnRZUC8rR08yeU1wYmhRUVNQQnErWXU4VEFjTzZ0djdpZjdMdHF4b3E1cVVmSExON3o3bER3Y1dMZmhIK2RlbG9RVkZEVnZCWFRZWCtjLzd0Q1VZSHJNN3pzcTVmSVJ0dEFGa2dIMXpBVWlDT3ZQUWNOL3h3VWdQVHVpd3BOSjB0YmlLNDZZYkpCUWF6d0hNNGpHaElVM0RDQXRHNmNlQ01HYmF2cWFYZTlqR1ozMktqR1c4UzBPTGRpbjJBdkE0MVI1YUszdGpGSWh1ZW83d3F2ZGk0ckRndlVwWkhmUFhXL3FtUTlLNkZzem1VU2VvVmEyeWE4NUNPaFE4K3J0TzhJSHMwVXRRNzdPUDNqVmk4VzR2UWl5am5ZYlQ0MlBkV1BlUWcyTlF2NmhmYlpuSTVhSW9obDNqZ2Rqd0dmWmYzQzd6ZnZsbFlqYjlDQUpLNm1MWHdsQVNZQ002ZlFQaFpOMEsxOXhYa1RTUUswenpNZkNMbVF4bE1wWTNLdHNNTGU4dktRU0Y4SGlNSWtzeUNFMjJtNFNSZE52bzZPWlNFbXRubUFScTYwMzdkSXBIRzcxekdVOUhJM2c1Nk82YmRORVI5aFNXYXlPODR0eU04L0xjNHRRa3lDZHBvcUcvck9DUkZ1aG56YjZGWUQwb3pkTDV2T0JYRU16endJTDgrR2xnVlpzK2RLcnZRZ1VBYnlWbElBUTJaV0VkMEIyQlRaT3VsZUg3TS9aK2xTaUxjMDlyQkZXQmhqSWhrRWFTMUpyRmd3eEplRXNrNWZpYTJuOS9aZ1dycEgrNk5FeldHVjlMbVdWVkFLbGpGMEJHSXErMXhpNkYiLCJtYWMiOiJlMzIwOTc4ZTU0Mzg1YzQxN2FjMjRkMDFkOTM4OGVkOWIwNzJhMGJiMjhmZDc2NDQzMWZjMzNkMWM0MTQ4MTVlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImJHajNGNWRLVzNtVTBPY3FkaTExaFE9PSIsInZhbHVlIjoiY1FWVGRKeHBjQkR0V2FYR282emZxdUN6QUJyTWhPVnJFWnFKWjdQRHpZQTRpZ1dIbnpoaW9XSDJzaE5PdlV0RExLNUlCeXhOdmxKUXpIN3hWclRuZE95eGZYV2dOdVFlT3ZxZTFPOFNqZkZvMlZGT1JHeW8xanoxVFRwSW1Nc0MwaGVmd2JMZ2p5RkJhUC9RWENNWmVyNldlN3YybXhUQTMyU3VZME1wVU1CUldUY1BvNW5wWjdKMDYwSEdQcC9PcnI3WHZDV21kRko0bng1cWxCVDRlR3JIcXVCL3UzMWYrZVhnZGV2WVVTc1kxbTlDOEQyQ1BqS3o4bGFkQU15MGhKL01UaFlWbzBtd01wSnJORUFHZENJbTlzRGUvbmNKU3M0bThRQTAxYUd4VCtYaFFBcVlWWjlGbFA2YVpNODNIU0NoU1hDTFNETWVMbi9nY293clBURWhReVBoZFIzZGpYcTZRTHZzMFlYdE8rb2UxaXV4dG1hR2hMaG91VGthTTRPMWwvU1pFa0xnenA0UFpXNkoyeFBEenczcnJNZEpGaTZJV1pXQXA3cGs5VXZEc3VCVzg4ckVYbXJBa2pHeSIsIm1hYyI6IjNkYTY1MjVjN2U0ZDU3ZjdhN2ViZTNjMWZjM2QwY2E2Yzg4ZDBmMWRhYWM2OWMzNWEwZDdlMThjZTNhOWJhNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+