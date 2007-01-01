В Калуге открылся фестиваль «Мир гитары»

На открытии в филармонии выступил китайский виртуоз-гитарист Тэнъюэ Чжан.

Также калужской публике свое мастерство продемонстрировали Сесилия Сикейра из Бразилии, Фернандо Лима из Уругвая и Хосе Мария Гальярдо Дель Рей из Испании.

- Зрители стали свидетелями мировой премьеры концерта композитора Эльмиры Галимовой, созданного специально для семиструнной гитары и симфонического оркестра, - рассказал 27 мая министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Фестиваль продлится до 31 мая.