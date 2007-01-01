Владислав Шапша принял участие в праздновании 225-летия Пушкина

В субботу, 25 мая, масштабный праздник проходит в поселке Полотняный Завод.

В этот день там открыли памятник поэту и его жене Наталье Гончаровой.

- Сегодня именно с нашего региона в России начинаются юбилейные торжества в честь 225-летия со дня рождения Пушкина, - прокомментировал губернатор.

Он рассказал, что в Полотняный Завод приехали известные артисты - Евгений Князев, Ирина Купченко, Ольга Кабо.