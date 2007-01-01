Владислав Шапша принял участие в праздновании 225-летия Пушкина
В субботу, 25 мая, масштабный праздник проходит в поселке Полотняный Завод.
В этот день там открыли памятник поэту и его жене Наталье Гончаровой.
- Сегодня именно с нашего региона в России начинаются юбилейные торжества в честь 225-летия со дня рождения Пушкина, - прокомментировал губернатор.
Он рассказал, что в Полотняный Завод приехали известные артисты - Евгений Князев, Ирина Купченко, Ольга Кабо.
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Комментарий дня
victor_63
Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге....