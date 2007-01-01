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Культура

Путин направил послание участникам Пушкинского праздника в Калужской области

225-летие поэтому празднуется в нашем регионе в субботу, 25 мая.
Дмитрий Ивьев
08:36 сегодня
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Традиционный Пушкинский праздник проходит в родовой усадьбе жены Пушкина Натальи Николаевны. На поле в Пушкинском парке и рядом с Домом Гончаровых, а также возле Дома Щепочкина разместились интерактивные зоны, запланированы концертные и литературные программы.

- Каждый год, в июне, по всей стране проходят Пушкинские дни, собирающие любителей поэзии самых разных возрастов и поколений, - говорится в приветствии, которое направил президент России. - Но, конечно, главные центры торжеств – заповедные, удивительные по красоте места, с которыми связаны яркие страницы жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. К таким национальным духовным святыням по праву принадлежит фамильная усадьба жены поэта, Натальи Николаевны Гончаровой «Полотняный Завод».

Он подчеркнул, что столь масштабные просветительские инициативы выполняют высокую, благородную миссию, вносят уникальный вклад в сбережение нашего бесценного исторического, литературного, культурного наследия, воспитывают у молодёжи чувство гордости за Отечество.

- Уверен, что нынешний Пушкинский праздник порадует гостей богатой и содержательной программой, оставит добрые, незабываемые впечатления, - заявил Путин. - Желаю участникам торжеств, всем жителям древней и прекрасной калужской земли успехов и всего наилучшего.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Вообще то это управление фсб

...
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