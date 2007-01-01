Концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Калуге
Мероприятие состоялось в пятницу, 24 мая, в Гостином дворе.
- В нём приняли участие более 200 юных певцов из детских школ искусств Калуги и Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии, - рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов.
Прозвучали песни из мультфильмов и кино, а также произведения для духового оркестра.
- Письменность - это не только инструмент передачи информации, но и ключ к сохранению и преемственности культуры, - заявил Суслов. - Пусть каждая буква, каждое слово, написанное нашими предками, будет источником вдохновения и мудрости для нас сегодня!
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