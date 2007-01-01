Концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Калуге

Мероприятие состоялось в пятницу, 24 мая, в Гостином дворе.

- В нём приняли участие более 200 юных певцов из детских школ искусств Калуги и Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии, - рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Прозвучали песни из мультфильмов и кино, а также произведения для духового оркестра.

- Письменность - это не только инструмент передачи информации, но и ключ к сохранению и преемственности культуры, - заявил Суслов. - Пусть каждая буква, каждое слово, написанное нашими предками, будет источником вдохновения и мудрости для нас сегодня!