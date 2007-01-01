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Культура

Концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Калуге

Мероприятие состоялось в пятницу, 24 мая, в Гостином дворе.
Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
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- В нём приняли участие более 200 юных певцов из детских школ искусств Калуги и Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии, - рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Прозвучали песни из мультфильмов и кино, а также произведения для духового оркестра.

- Письменность - это не только инструмент передачи информации, но и ключ к сохранению и преемственности культуры, - заявил Суслов. - Пусть каждая буква, каждое слово, написанное нашими предками, будет источником вдохновения и мудрости для нас сегодня!

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
mik27

Вообще то это управление фсб

...
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