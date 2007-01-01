В Калужской области отремонтировали еще один Дом культуры

Здание привели в порядок в деревне Ивановское Износковского района.

- Теперь это современный ДК, который отвечает всем стандартам, - рассказал 23 мая министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Дом культуры стал любимым местом для отдыха, встреч с друзьями и знакомыми.

В двух клубах Дома культуры занимаются 45 человек.

Капремонт прошел в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».