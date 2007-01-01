В Калужской области отремонтировали еще один Дом культуры
- Теперь это современный ДК, который отвечает всем стандартам, - рассказал 23 мая министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Дом культуры стал любимым местом для отдыха, встреч с друзьями и знакомыми.
В двух клубах Дома культуры занимаются 45 человек.
Капремонт прошел в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...