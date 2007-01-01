В Калуге пройдет 27-й фестиваль «Мир гитары»
Он стартует 27 мая.
На фестиваль приедут музыканты из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Испании, Бразилии, Парагвая, Кубы и Китая, рассказал 21 мая министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
Калужан ждут, например, концерт Эльмиры Галимовой для семиструнной гитары, «Серенада» для четырёх гитар с оркестром Виталия Харисова, программа «П.И. Чайковский и гитара — «Времена года».
Впервые в Калуге выступит китайский виртуоз-гитарист Тэнъюэ Чжана.
Также приедет легенда российского блюза Сергей Воронов - участник культовых групп «Группа Стаса Намина», «Лига блюза», «Неприкасаемые».
Напомним, в этом году «Мир гитары» был признан лучшей концертной программой выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
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