В Калуге пройдет 27-й фестиваль «Мир гитары»

Он стартует 27 мая.

На фестиваль приедут музыканты из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Испании, Бразилии, Парагвая, Кубы и Китая, рассказал 21 мая министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Калужан ждут, например, концерт Эльмиры Галимовой для семиструнной гитары, «Серенада» для четырёх гитар с оркестром Виталия Харисова, программа «П.И. Чайковский и гитара — «Времена года».

Впервые в Калуге выступит китайский виртуоз-гитарист Тэнъюэ Чжана.

Также приедет легенда российского блюза Сергей Воронов - участник культовых групп «Группа Стаса Намина», «Лига блюза», «Неприкасаемые».

Напомним, в этом году «Мир гитары» был признан лучшей концертной программой выставки-форума «Россия» на ВДНХ.