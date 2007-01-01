Калужские мастера добились успеха на выставке «Уникальная Россия»

Народные промыслы нашего региона были представлены на IV Художественно-промышленной выставке-форуме в Москве.

От Калужской области презентовали хлудневскую игрушку, тарусскую перевить, кировский фарфор и фаянс, авторскую керамику, традиционное ткачество и традиционную куклу, рассказали в региональном министерстве культуры.

Также калужские мастера вместе с представителями других регионов расписали керамическое «Древо дружбы».

Лауреатом третьей степени в номинации «Дизайн и ремесло: пути взаимодействия» стала Татьяна Ермакова, которая представила традиционное ткачество Калужского края.