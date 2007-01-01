Калужские мастера добились успеха на выставке «Уникальная Россия»
Народные промыслы нашего региона были представлены на IV Художественно-промышленной выставке-форуме в Москве.
От Калужской области презентовали хлудневскую игрушку, тарусскую перевить, кировский фарфор и фаянс, авторскую керамику, традиционное ткачество и традиционную куклу, рассказали в региональном министерстве культуры.
Также калужские мастера вместе с представителями других регионов расписали керамическое «Древо дружбы».
Лауреатом третьей степени в номинации «Дизайн и ремесло: пути взаимодействия» стала Татьяна Ермакова, которая представила традиционное ткачество Калужского края.
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