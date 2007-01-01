Четвертый сезон популярного сериала «Жуки» снимут в Калужской области
Работа над фильмом начнется 21 мая, рассказали в сообществе «Кино в Калуге».
Съемки будут проходить в деревне Нижние Подгоричи Перемышльского района и в Калуге.
Напомним, третий сезон показали в конце 2022 года.
Планировалось, что он будет завершающим. Однако теперь авторы решили вновь вернуться к этому проекту.
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