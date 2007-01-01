Четвертый сезон популярного сериала «Жуки» снимут в Калужской области

Работа над фильмом начнется 21 мая, рассказали в сообществе «Кино в Калуге».

Съемки будут проходить в деревне Нижние Подгоричи Перемышльского района и в Калуге.

Напомним, третий сезон показали в конце 2022 года.

Планировалось, что он будет завершающим. Однако теперь авторы решили вновь вернуться к этому проекту.