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Культура

Владислав Шапша побывал на открытии перекрестного Года культуры России и Китая

На сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине звучала «Катюша».
Дмитрий Ивьев
15:09 сегодня
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Старт Году культуры дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

- Он посвящен 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, - отметил Шапша.

Губернатор Калужской области напомнил, что буквально через несколько дней стартует Международный фестиваль «Мир Гитары». В этом году в нем впервые примет участие гитарист из Китая – Тэнъюэ Чжан.

В июне Инновационный театр балета ИКЦ примет участие в культурно-просветительском проекте «Слово о русском сердце» в Пекине.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Area51

Угу... Если не считать, что ценник с этим помощником конский... Хотя чего проще, с 4 pda поставить whocalls и забыть о спаме, как страшный сон. 3+ года стоит, пофиг на всякую лабуду, тупо звонки со спамом скидывает.

...
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