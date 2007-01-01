Владислав Шапша побывал на открытии перекрестного Года культуры России и Китая
На сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине звучала «Катюша».
Старт Году культуры дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
- Он посвящен 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, - отметил Шапша.
Губернатор Калужской области напомнил, что буквально через несколько дней стартует Международный фестиваль «Мир Гитары». В этом году в нем впервые примет участие гитарист из Китая – Тэнъюэ Чжан.
В июне Инновационный театр балета ИКЦ примет участие в культурно-просветительском проекте «Слово о русском сердце» в Пекине.
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