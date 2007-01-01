Опубликована программа Пушкинского праздника в Полотняном Заводе
В нынешнем году будет отмечаться 225 лет со дня рождения поэта.
Масштабный праздник в Дзержинском районе пройдет 25 мая.
Во вторник министр культуры и туризма Павел Суслов опубликовал полную программу мероприятия.
- С самого утра вас ждут многочисленные выставки и мастер-классы, театральные постановки и концерты, интерактивные площадки, а также мастеровая и гастрономическая улицы, - заявил Суслов.
В частности, в Полотняном Заводе пройдет концерт с участием народных артистов России Евгения Князева и Ирины Купченко, заслуженной артистки России Ольги Кабо и симфонического оркестра.
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