Опубликована программа Пушкинского праздника в Полотняном Заводе

В нынешнем году будет отмечаться 225 лет со дня рождения поэта.

Масштабный праздник в Дзержинском районе пройдет 25 мая.

Во вторник министр культуры и туризма Павел Суслов опубликовал полную программу мероприятия.

- С самого утра вас ждут многочисленные выставки и мастер-классы, театральные постановки и концерты, интерактивные площадки, а также мастеровая и гастрономическая улицы, - заявил Суслов.

В частности, в Полотняном Заводе пройдет концерт с участием народных артистов России Евгения Князева и Ирины Купченко, заслуженной артистки России Ольги Кабо и симфонического оркестра.