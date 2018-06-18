Шесть лет в автосервисе работало подпольное казино

Пять жителей поселка Воротынск обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, «бизнес» организовал 46-летний военный пенсионер в складском помещении автосервиса.

- К работе игрового зала мужчина привлек четырех неработающих женщин, которые осуществляли функции администраторов, - сообщает 18 июня калужское региональное управление Следственного комитета. - В период с 2011 по 2017 годы соучастники с использованием не менее 11 игровых автоматов проводили азартные игры и извлеки доход в сумме более 18 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.