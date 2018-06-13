Калужанин заплатит 50 тысяч за поддельные права

23-летний калужанин признан виновным в использовании заведомо подложного документа. В марте его за рулём машины остановил сотрудник дорожной полиции.
- Он предъявил инспектору подложное водительское удостоверение, выдавая его в качестве подлинного, - сообщает 13 июня областная прокуратура.
Суд приговорил молодого человека к выплате штрафа - 50 тысяч рублей.
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