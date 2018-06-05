Депутата обвиняют в клевете

В Калужской области завели уголовное дело на депутата городской думы Ермолино. Его подозревают в клевете.

- Подозреваемый умышленно разместил в сети Интернет заведомо ложные сведения в отношении своего знакомого, - рассказали во вторник, 5 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он указал, что сотрудник организации предлагал ему денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей за решение служебных вопросов. Своими действиями депутат распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего.

Сейчас проводится расследование. Подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо обязательные работы.