Депутата обвиняют в клевете

В Калужской области завели уголовное дело на депутата городской думы Ермолино. Его подозревают в клевете.
- Подозреваемый умышленно разместил в сети Интернет заведомо ложные сведения в отношении своего знакомого, - рассказали во вторник, 5 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он указал, что сотрудник организации предлагал ему денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей за решение служебных вопросов. Своими действиями депутат распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего.
Сейчас проводится расследование. Подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо обязательные работы.
|
Руководство компании не заплатило налогов на 8 миллионов 05.06.2018 13:50
Из банкомата украли 1,7 миллиона рублей 05.06.2018 10:33
Полицейским за золото предлагали не заметить самогон 04.06.2018 13:33
Убийство двух женщин: извращенцу вынесли приговор 01.06.2018 14:15
Продается 2 комнатная квартира по улице Болотникова
Стекло задней L двери Daewoo Nexia HSG
Стекло задней R двери Daewoo Nexia HSG
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: