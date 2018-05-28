9-летнюю калужанку развратил «админ» популярной онлайн-игры

В субботу, 26 мая, по подозрению в развращении 9-летней калужанки задержан москвич.

- Мужчина переписывался с девочкой из Калуги в социальных сетях, а познакомился с ней во время игры в популярную песочницу Minecraft, - сообщает 28 мая телеканал РЕН ТВ. - Известно, что он впервые заговорил со школьницей в середине февраля.

Москвич представился администратором сервера видеоигры. Он рассказал девочке, что тоже является несовершеннолетним. Завоевав доверие школьницы, мужчина заставил девочку присылать ему свои интимные фото, сообщается в новости.