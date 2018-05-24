Вынесен приговор за жестокое убийство

На днях вынесен приговор убийце 36-летнего кондровчанина.

14 июня прошлого года убийца пригласил свою жертву к себе, а затем под надуманным предлогом убедил поехать в поле.

- Там на почве ранее возникшей неприязни мужчина накинул на шею потерпевшего верёвку с петлей-удавкой и задушил его, - сообщает в четверг, 24 мая, калужское региональное управление Следственного комитета. - Затем злоумышленник вытащил тело погибшего из машины, оттащил в сторону и спрятал в кустарнике.

Свидетелем преступления стал знакомый, который вместе с убийцей и его жертвой приехал в поле, а затем ушёл с преступником.

Через несколько дней с заявлением об исчезновении 36-летнего мужчины обратилась мать погибшего. Женщина сообщила, что сын уехал из дома на своем автомобиле и пропал. Сначала полицейскими был обнаружен автомобиль пропавшего, а впоследствии, 4 июля, - и его тело.

Кроме того, выяснилось, что 3 апреля обвиняемый вместе со своим подельником попытался похитить 670 тысяч рублей из банкомата в одном из магазинов Кондрово. Но после двух неудачных попыток сорвать переднюю крышку банкомата, соучастники скрылись с места происшествия.

По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастник по неудавшемуся ограблению был осужден ранее.