На Грабцевском шоссе напали на прохожего

В микрорайоне Дубрава напали на прохожего. В грабеже полиция обвиняет 30-летнего мужчину из Курской области, который приехал к нам на заработки.
Инцидент произошёл вечером на Грабцевском шоссе.
- Навстречу подозреваемому по тротуару шел молодой человек, - рассказали 23 мая в УМВД. - Когда они практически сравнялись, подозреваемый, имея умысел на открытое хищение чужого имущества, внезапно нанес прохожему удар по лицу, отчего молодой человек упал и временно потерял сознание. В этот момент фигурант похитил мобильный телефон, 500 рублей и три пачки сигарет, находящиеся в кармане потерпевшего.
Общий ущерб оценили в 13 тысяч рублей.
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