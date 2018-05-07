Рабочему прострелили голову гвоздём

Индивидуального предпринимателя обвиняют в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.

В декабре 2017 года в цеху одного из предприятий в Медыни произошёл несчастный случай. Двое работников собирали деревянные поддоны.

- При выполнении работ один мужчина ударился головой о ствол пневмопистолета, снаряженного гвоздями, который находился в руке второго работника, - сообщает областная прокуратура.

В результате мужчине в голову попал гвоздь длиной 65 мм. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Установлено, что предприниматель не обучал работников безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Один из сотрудников цеха был допущен к работе с ручным пневматическим инструментом, не пройдя при этом медицинский осмотр и специальное обучение.