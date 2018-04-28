50-летнюю калужанку посадили за удар «розочкой» в шею

50-летняя калужанка признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
- В начале ноября 2017 года в квартире на улице Николо-Козинской она взяла осколок разбитой бутылки и острыми краями горлышка нанесла удар по шее мужчины, - сообщает областная прокуратура. - Был причинён тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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