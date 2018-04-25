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Зэк за собственный розыск заплатит более 45 тысяч

25.04.2018 12:50 1 1204 Елена Французова
Зэк за собственный розыск заплатит более 45 тысяч

Калужскому заключённому придётся заплатить более 45 тысяч рублей за собственный розыск по решению суда.

- Установлено, что осужденный, отбывая наказание в колонии-поселении, получив разрешение на выезд за пределы исправительной колонии, покинул учреждение и в назначенное время не явился, - сообщает в среду, 25 апреля, областная прокуратура.

Был организован розыск мужчины. В итоге его задержали.

- На проведение оперативно-розыскных мероприятий с привлечением дополнительных сил и средств было затрачено более 45 тысяч рублей, - добавляют в прокуратуре.

Взыскание денег находится на контроле у прокуратуры.


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Тэги: криминал
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