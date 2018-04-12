За снятие порчи продавец отдала всю выручку из кассы

На прошлой неделе в Обнинске мошенница обманула продавца в одном из магазинов. Преступница рассказала женщине, что на неё наложена порча, которую надо немедленно снять. В итоге впечатлительная продавщица отдала все деньги, которые находились в кассе.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, рассказал в четверг, 12 апреля, начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности УРР УМВД по Калужской области Вадим КЕДРОВ.

Сейчас преступницу ищут.

По словам представителей полиции, в первом квартале этого года было совершено 557 мошенничеств. половина из них - дистанционно с использованием мобильной связи и интернета.