Адвокат попалась на взятке в 750 000 рублей

В пятницу, 6 апреля, региональное управление Следственного комитета сообщило об осуждении адвоката за взятку.

55-летняя женщина имеет статус адвоката с 1984 года, то есть в юриспруденции более 30 лет. Она попыталась дать взятку в размере 750 000 рублей следователю по особо важным делам, чтобы он посодействовал в освобождении из-под стражи двух обвиняемых по уголовному делу.

Однако передача денег происходила под контролем оперативников.

Приговором суда уже бывшего адвоката приговорили к трем годам лишения свободы.