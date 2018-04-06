Адвокат попалась на взятке в 750 000 рублей

В пятницу, 6 апреля, региональное управление Следственного комитета сообщило об осуждении адвоката за взятку.
55-летняя женщина имеет статус адвоката с 1984 года, то есть в юриспруденции более 30 лет. Она попыталась дать взятку в размере 750 000 рублей следователю по особо важным делам, чтобы он посодействовал в освобождении из-под стражи двух обвиняемых по уголовному делу.
Однако передача денег происходила под контролем оперативников.
Приговором суда уже бывшего адвоката приговорили к трем годам лишения свободы.
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