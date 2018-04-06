Воры обокрали «чёрного копателя», и сдали его полиции

В Людинове осуждён «черный копатель», сообщает в четверг, 5 апреля, пресс-служба прокуратуры Калужской области. Мужчина занимался поиском останков солдат, погибших во времена ВОВ, и их перезахоронением. Однако параллельно складировал в своем дачном домике боеприпасы и взрывчатку времен войны, которые находил в ходе поисковых работ.
Обнаружить их удалось благодаря расследованию серии краж из дачных домов. Полиции удалось задержать воров и обнаружить у них боеприпасы. В ходе допроса они указали дачу, с которой украли их. В ходе обыска информация подтвердилась, и потерпевший превратился в обвиняемого.
Суд приговорил жителя Людинова к двум годам условно. Он не поверил словам «черного копателя» о том, что тот просто не успел сдать найденное в полицию, хотя хотел это сделать.
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