Женщина обматерила полицейских на избирательном участке

32-летнюю жительницу Обнинска обвиняют в публичном оскорблении полицейских.

- По версии следствия, в марте, в вечернее время, женщина, находясь на избирательном участке, устроила скандал по поводу отказа выдачи ей избирательного бюллетеня, - сообщает в четверг, 5 апреля, областная прокуратура. - Бюллетень не выдавался женщине, поскольку у неё не было паспорта гражданина Российской Федерации.

В итоге дама стала ругаться в присутствии полиции, дежурившей на избирательном участке. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от женщины успокоиться. В ответ она их обматерила.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Женщине грозит наказание в виде штрафа - до 40 тысяч рублей, обязательные работы - до 360 часов, либо исправительные работы - до года.