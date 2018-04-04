Медсестра обокрала покойницу

В полицию Обнинска обратились родственницы умершей женщины. Они сообщили, что после её смерти с банковской карты покойной пропали 15 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что к исчезновению денег причастна медсестра одной из столичных клиник, которая ухаживала за женщиной перед смертью.

- Зная код от телефона, медсестра попробовала применить его при использовании банковской карты, - пишет obninsk.name. - Пин-коды совпали. Медсестра сняла с карты деньги, которые позже потратила на собственные нужны.

Женщина пообещала вернуть родственникам все деньги в самое ближайшее время. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.