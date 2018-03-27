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Ревнивица зарезала мужчину и пыталась убить соперницу

27.03.2018 12:58 2 2914 Елена Французова
Ревнивица зарезала мужчину и пыталась убить соперницу

57-летнюю калужанку обвиняют в убийстве, а также покушении на убийство двух человек.

В декабре прошлого года она выпивала на квартире с мужчиной и женщиной. На почве ревности, находясь в состоянии опьянения, обвиняемая взяла нож и накинулась на женщину, сообщили во вторник, 27 марта, в прокуратуре Калужской области.

- Она нанесла ей три удара, - подчеркнули в ведомстве. - Затем ударила мужчину не менее 6 раз ножом по телу и не менее 14 раз неустановленным твердым тупым предметом по голове, телу и ногам. Мужчина скончался на месте преступления.

Подозреваемая арестована. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал
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