Ревнивица зарезала мужчину и пыталась убить соперницу

57-летнюю калужанку обвиняют в убийстве, а также покушении на убийство двух человек.
В декабре прошлого года она выпивала на квартире с мужчиной и женщиной. На почве ревности, находясь в состоянии опьянения, обвиняемая взяла нож и накинулась на женщину, сообщили во вторник, 27 марта, в прокуратуре Калужской области.
- Она нанесла ей три удара, - подчеркнули в ведомстве. - Затем ударила мужчину не менее 6 раз ножом по телу и не менее 14 раз неустановленным твердым тупым предметом по голове, телу и ногам. Мужчина скончался на месте преступления.
Подозреваемая арестована. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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