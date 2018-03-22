Полицейского посадили на 4 года за экскаватор

30-летний калужанин признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Он похитил экскаватор-погрузчик стоимостью более миллиона рублей, а потом стал вымогать деньги у владельца техники.

Преступление калужанин совершил, когда был руководителем подразделения управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий экскаватор-погрузчик найден сотрудниками управления ФСБ летом 2017 года и возвращен владельцу, - сообщила в среду, 21 марта, прокуратура Калужской области.

Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.