Полицейского посадили на 4 года за экскаватор

30-летний калужанин признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Он похитил экскаватор-погрузчик стоимостью более миллиона рублей, а потом стал вымогать деньги у владельца техники.
Преступление калужанин совершил, когда был руководителем подразделения управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий экскаватор-погрузчик найден сотрудниками управления ФСБ летом 2017 года и возвращен владельцу, - сообщила в среду, 21 марта, прокуратура Калужской области.
Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
|
Задержан подозреваемый в убийстве Яны Болтынюк 22.03.2018 09:01
Женщина развела ритуальное агентство на 255 тысяч 21.03.2018 15:09
15 лет за решёткой проведёт отчим-насильник 21.03.2018 12:19
Калужанин выдумал мошенника, чтобы не возвращать кредит 21.03.2018 10:17
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: