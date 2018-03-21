В Калуге на 250 тысяч оштрафовали владельца подпольных игровых клубов

На днях вынесен приговор 31-летнему калужанину, которого признали виновным в организации и проведения азартных игр.

С марта по август 2017 года мужчина подыскал нежилые помещения на улицах Московской, Ленина и Вишневского. В них разместил игровое оборудование - мониторы и системные блоки компьютеров. Контроль за поступлением денег мужчина осуществлял через приложения на мобильном телефоне.

- При выигрыше игрок получал деньги через купюроприемники, проигранные средства оставались в игровом оборудовании, - сообщает в среду, 21 марта, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.