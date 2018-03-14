Мужчина оставил друга истекать кровью на морозе

В Медыни на днях вынесли приговор 39-летнему жителю деревни Романово. Его признали виновным в умышленном убийстве.
Как рассказали 14 марта в прокуратуре Калужской области, 2 декабря 2017 года двое мужчин выпивали в доме и поссорились.
- В ходе конфликта осужденный взял в руки кухонный нож и умышленно со значительной силой нанес ножом удар в область плеча, - подчёркивают в прокуратуре. - Затем преступник силой вытолкнул потерпевшего на улицу без верхней одежды, где последний скончался через непродолжительное время от острой кровопотери.
На суде мужчина признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
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