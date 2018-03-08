Раскрыто жестокое убийство 19-летней студентки

В четверг, 8 марта, Следственный комитет России сообщил о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве 19-летней студентки в Обнинске. Жуткое преступление, напомним, произошло 22 апреля 2016 года в лесном массиве на территории наукограда. Девушку, по предварительным данным, до смерти избили битой.

Как мы уже рассказывали, раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось, после этого уголовное дело было передано в центральный аппарат СК России.

- В течение двух лет анализировался весь массив транспортных средств, попавших в камеры видеонаблюдения в районе совершения преступления и прилегающих к нему, - говорят следователи. - Наряду с этим экспертные учреждения СК и других ведомств проводили многочисленные генотипоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с места происшествия с образцами лиц, которые могли быть причастны к преступлению. И вот сейчас результаты этой работы дали результат. Следователи установили, что к совершению преступления причастны два брата – местные жители. Именно они в вечернее время совершили разбойное нападение на возвращавшуюся в общежитие студентку, ее изнасилование и жестокое убийство.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В ходе допросов они признали свою вину и дали показания.

Фото: СК по Калужской области.