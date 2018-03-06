Провожая даму, матёрый уголовник позарился на косметику и 300 рублей

Ранним утром в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Калуге обратилась местная жительница. Она рассказала, что её ограбили.
По предварительным данным полиции, женщина познакомилась с мужчиной в одном из баров города. Пообщавшись с новым знакомым некоторое время, она заторопилась домой. Мужчина галантно предложил даме проводить её до дома. Но как только пара оказалась на улице, поведение кавалера резко изменилось.
Он вдруг грубо оттолкнул свою попутчицу и выхватил из её рук дамскую сумку, после чего скрылся. В сумочке, к слову, находились только косметика и кошелек, в котором лежали всего 300 рублей.
По имеющимся приметам сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 36-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Похищенную косметичку и деньги ищут.
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