Найден мошенник, который обманул калужанина в интернете

Калужские полицейские задержали 37-летнего жителя соседней области, которого подозревают в мошенничестве.

По версии УМВД, мужчина разместил в интернете объявление о продаже запчастей для машины, которых на самом деле у него не было.

- После того, как один из калужан перечислил на счет продавца в качестве предоплаты более 22 тысяч рублей, подозреваемый обязательства по пересылке товара заказчику не исполнил и перестал выходить на связь, - рассказали во вторник, 6 марта, в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.