Найден мошенник, который обманул калужанина в интернете

Калужские полицейские задержали 37-летнего жителя соседней области, которого подозревают в мошенничестве.
По версии УМВД, мужчина разместил в интернете объявление о продаже запчастей для машины, которых на самом деле у него не было.
- После того, как один из калужан перечислил на счет продавца в качестве предоплаты более 22 тысяч рублей, подозреваемый обязательства по пересылке товара заказчику не исполнил и перестал выходить на связь, - рассказали во вторник, 6 марта, в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.
|
В Калуге ищут похитителя коньяка 06.03.2018 17:10
Бетон выпускал, а зарплату не платил 06.03.2018 15:23
Провожая даму, матёрый уголовник позарился на косметику и 300 рублей 06.03.2018 14:08
Гендиректор задолжала налогов на 28 миллионов 06.03.2018 11:09
Пьяный водитель ругался, дрался и порвал полицейскому форму 06.03.2018 10:25
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: