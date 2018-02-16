Гастарбайтер на работе зарезал племянника

В среду, 14 февраля, в Боровске был убит 22-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления задержан его дядя.

По версии следствия, 56-летний таджик в бытовом помещении на территории производственной организации поссорился со своим 22-летним племянником.

- Он нанёс ему не менее трех ударов ножом, в том числе в область шеи, - сообщает 16 февраля калужское региональное управление следственного комитета.

Оба гастарбайтера были официально трудоустроены разнорабочими.

56-летний мужчина заключён под стражу. Расследование продолжается.