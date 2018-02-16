Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Суббота, 17 февраля
$ 56.59 1.00
70.67 0.56
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Гастарбайтер на работе зарезал племянника

16.02.2018 16:48 0 1417 Елена Французова
Гастарбайтер на работе зарезал племянника

В среду, 14 февраля, в Боровске был убит 22-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления задержан его дядя.

По версии следствия, 56-летний таджик в бытовом помещении на территории производственной организации поссорился со своим 22-летним племянником.

- Он нанёс ему не менее трех ударов ножом, в том числе в область шеи, - сообщает 16 февраля калужское региональное управление следственного комитета.

Оба гастарбайтера были официально трудоустроены разнорабочими.

56-летний мужчина заключён под стражу. Расследование продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Вынесен приговор убийце, закопавшему приятеля на даче 15.02.2018 11:54

Бизнесвумен скрыла от налоговой 16 миллионов 14.02.2018 13:00

Мужчина убил жену и через несколько часов погиб в аварии с автовозом 13.02.2018 12:27

Напавший на девушку в подъезде ранее угрожал убить другую студентку 13.02.2018 11:08

Вынесли приговор убийцам, пытавшим 82-летнего дедушку 13.02.2018 10:49

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 февраля, 12:00
Полная афиша гуляний "Калужская масленица 2018"
Калуга
сб 24 февраля, 13:00
Настольные ролевые игры. Вторая встреча
Городской Досуговый центр
сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

сб 17 февраля, 12:00
Праздник «Зиму провожаем, весну встречаем»
Калуга
сб 17 февраля, 15:00
Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
Колюпановский СКДЦ
вс 18 февраля, 15:00
Детский балет "Пиноккио"
Филармония
чт 22 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория

Концерты

сб 17 февраля, 14:00
IX фестиваль бардовской и туристской песни «Доставай гитары, барды!»
Областной молодежный центр
сб 17 февраля, 17:00
Детские песни о главном
Дом музыки
сб 17 февраля, 18:00
Группа «Тёплая Трасса»
Flat, кафе
сб 17 февраля, 19:00
"Шедевры инструментальной музыки"
Филармония

Кино

Лёд
Махнем на Луну!
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Трон эльфов
Новости компаний

«Выгодная фильмотека» от «Ростелекома» – хорошего кино и мультфильмов много не бывает

Специалисты филиала «Калугаэнерго» провели два урока «электрической грамоты» на базе ГУ МЧС России по Калужской области

Скрутило спину? Мы знаем, как помочь!

«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

Как сэкономить на риэлторе и не стать жертвой мошенников

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.