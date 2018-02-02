25-летний мужчина попался с крупной партией героина

На днях в Калужской области полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в распространении героина через закладки.

У него находилось с собой 132 грамма наркотика. В доме полицейские нашли ещё почти полкило этого опасного вещества.

Мужчина арестован, по уголовной статье ему грозит до 20 лет колонии.

Фото: УМВД по Калужской области.