Мужчина «розочкой» порезал лицо знакомому

26-летнего жителя Боровского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина поругался со своим знакомым, и, когда тот сидел на лавочке, стал бить его кулаками.

- От чего последний упал и ударился головой о землю, - сообщает в пятницу, 26 января, пресс-служба УМВД по Калужской области. - После этого обвиняемый взял стоящую на лавке стеклянную бутылку, разбил её об асфальт и, удерживая за горлышко, нанес два удара острой стороной бутылки в лицо потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд.