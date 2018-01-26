Мужчина «розочкой» порезал лицо знакомому

26-летнего жителя Боровского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.
Мужчина поругался со своим знакомым, и, когда тот сидел на лавочке, стал бить его кулаками.
- От чего последний упал и ударился головой о землю, - сообщает в пятницу, 26 января, пресс-служба УМВД по Калужской области. - После этого обвиняемый взял стоящую на лавке стеклянную бутылку, разбил её об асфальт и, удерживая за горлышко, нанес два удара острой стороной бутылки в лицо потерпевшему.
Уголовное дело направлено в суд.
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