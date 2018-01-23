Четверо мужчин с ножами напали на подростков на вокзале

На железнодорожном вокзале в Малоярославце недавно было совершенно разбойное нападение на подростков. Четверо мужчин, демонстрируя ножи, подошли к двум школьникам.

- Они забрали у несовершеннолетних мобильный телефон, деньги и музыкальную колонку. А затем скрылись, - сообщил нам во вторник, 23 января, старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай ЛОБАЧЁВ.

Сумма ущерба составила 18 240 рублей.

Вскоре мужчин удалось задержать. Но телефон и колонку они уже успели продать. Ранее мужчины были судимы за грабёж в Малоярославце.

Обстоятельства происшествия на вокзале сейчас устанавливаются.