Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Вторник, 23 января
$ 56.63 0.04
69.27 0.13
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Четверо мужчин с ножами напали на подростков на вокзале

23.01.2018 11:23 9 7385 Елена Французова
Четверо мужчин с ножами напали на подростков на вокзале

На железнодорожном вокзале в Малоярославце недавно было совершенно разбойное нападение на подростков. Четверо мужчин, демонстрируя ножи, подошли к двум школьникам.

- Они забрали у несовершеннолетних мобильный телефон, деньги и музыкальную колонку. А затем скрылись, - сообщил нам во вторник, 23 января, старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай ЛОБАЧЁВ.

Сумма ущерба составила 18 240 рублей.

Вскоре мужчин удалось задержать. Но телефон и колонку они уже успели продать. Ранее мужчины были судимы за грабёж в Малоярославце.

Обстоятельства происшествия на вокзале сейчас устанавливаются.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал николай лобачев

Еще новости из рубрики «Криминал»

Детского хирурга обвиняют в гибели младенца 23.01.2018 16:14

Поездка на такси обошлась калужанину в 167 тысяч рублей 22.01.2018 15:53

Иностранца задержали за секс с 15-летней девушкой 22.01.2018 14:54

Чиновница попалась на «мертвых душах» 19.01.2018 11:52

Адвокат пообещал договориться со следователем и обманул клиента на 300 тысяч 19.01.2018 10:00

Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 25 января, 11:00
День Студента на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 17:00
«Пиратская вечеринка»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 12:00
Настольные ролевые игры. Первая встреча
Городской Досуговый центр
вс 28 января, 19:00
Концерты «Обе-Рек»
Мажор, бар
вс 04 февраля, 11:00
Интерактивный спектакль "Вязаные истории"
Калуга
сб 17 февраля, 17:00
Интеллектуально - творческая игра "ART battle"
Пещера, тайм-кафе

Для детей

ср 24 января, 15:30
Спектакль "Дюймовочка"
Колюпановский СКДЦ
чт 25 января, 18:00
Развлекательная программа «Татьянин день»
Шопинский СДК
пт 26 января, 12:00
Урок памяти «Мирная канонада над Ленинградом»
Калуга
сб 27 января, 12:00
Встреча «Блокадный Ленинград»
Калуга

Концерты

ср 24 января, 18:00
Фестиваль «Сердцем хранимые. Владимир Высоцкий»
Дом музыки
чт 25 января, 19:00
Концерт "Мы вращаем Землю"
Дом музыки
ср 24 января, 19:00
Концерт "Популярные композиторы Европы"
Филармония
чт 25 января, 15:00
Х открытый фестиваль туристской и авторской песни
Калуга

Кино

Кто наш папа, чувак?
Три богатыря и принцесса Египта
Астрал 4: Последний ключ
Скиф
Новости компаний

Болит спина? Узнайте, как мы можем помочь!

Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Благоустраивать город легче с МегаФоном

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Мисс КГУ-2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

Что будет с курсом доллара в дальнейшем?

Оформление заявки на кредитную карту

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.