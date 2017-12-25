Парень угнал автомобиль, чтобы согреться

23-летнего молодого человека подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
В полицию Кировского района поступило сообщение о пропаже машины. Вскоре стражи порядка обнаружили авто и задержали подозреваемого – ранее судимого местного жителя.
- Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо припаркованных машин и, так, как сильно замёрз, решил погреться, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Подойдя к одной из машин, мужчина обнаружил, что дверь автомобиля не заперта, а в замке зажигания находится ключ.
Заведя двигатель, он решил покататься. Однако далеко уехать не удалось, так как через несколько минут в баке закончился бензин.
Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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