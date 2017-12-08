Задержаны разбойники, напавшие на заправку под Калугой

По подозрению в разбое задержаны 39-летний и 23-летний жители Малоярославца. Ранее они уже не раз попадались на совершении тяжких преступлений.
Как мы уже рассказывали, 1 декабря в Полотняном Заводе мужчины ворвались на АЗС. Угрожая распылить в глаза работников станции газ, они забрали 8500 рублей.
Позже выяснилось, что за месяц до этого похожие мужчины совершили разбойное нападение на магазин в Малоярославце.
- Применив в отношении продавцов физическую силу, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчины похитили из кассового аппарата 45 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении, - сообщает в пятницу, 8 декабря, пресс-служба УМВД по Калужской области.
В полиции добавляют, что найти мужчин было сложно, поскольку преступления они совершали в масках. На период следствия подозреваемые арестованы. С мест происшествий изъяты съемки видеокамер. Расследование продолжается.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
|
Мужчина убил засидевшегося гостя 08.12.2017 10:05
Скрытая камера выдала чиновника 07.12.2017 14:55
Взятки на 5 миллионов: известный онколог пойдёт под суд 07.12.2017 14:20
Разгневанный мужчина облил дверь любовницы бензином 06.12.2017 12:38
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: