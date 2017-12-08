Задержаны разбойники, напавшие на заправку под Калугой

По подозрению в разбое задержаны 39-летний и 23-летний жители Малоярославца. Ранее они уже не раз попадались на совершении тяжких преступлений.

Как мы уже рассказывали, 1 декабря в Полотняном Заводе мужчины ворвались на АЗС. Угрожая распылить в глаза работников станции газ, они забрали 8500 рублей.

Позже выяснилось, что за месяц до этого похожие мужчины совершили разбойное нападение на магазин в Малоярославце.

- Применив в отношении продавцов физическую силу, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчины похитили из кассового аппарата 45 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении, - сообщает в пятницу, 8 декабря, пресс-служба УМВД по Калужской области.

В полиции добавляют, что найти мужчин было сложно, поскольку преступления они совершали в масках. На период следствия подозреваемые арестованы. С мест происшествий изъяты съемки видеокамер. Расследование продолжается.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.