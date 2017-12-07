Взятки не пахнут: квартиры, машины, участки – на чём берут калужских коррупционеров

В четверг, 7 декабря, в Калуге прошла пресс-конференция, посвящённая коррупции. В этом году было выявлено 139 таких преступлений. Это в два раза больше, чем в прошлом. Средний размер взяток в регионе составил почти 210 тысяч рублей. 54 человека попались на мелком взяточничестве – до 10 тысяч рублей.
- Берут всем, чем можно, - говорит заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области Альберт ДУКОВ. - В основном деньгами, но и от имущества не отказываются.
Взяточникам и ранее вручали квартиры, машины. В этом же году им дарили земельные участки стоимостью 700-800 тысяч рублей. На этом попались должностные лица Ферзиковского района.
- В отношении одного из них направлено уголовное дело в суд, в отношении другого ведётся расследование. Они за содействие предпринимателям брали взятки земельными участками, - подчеркнул Дуков.
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