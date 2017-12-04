19-летний калужанин попался на закладке наркотиков

19-летний калужанин осужден за сбыт наркотиков. На днях приговор молодому человеку вынес районный суд.
Как рассказали в понедельник, 4 декабря, в прокуратуре Калужской области, в начале этого года калужанин связался с преступной группой, участники которой торговали наркотиками.
- В обязанности осужденного входило получение путем закладок наркотических средств от членов группы и дальнейшее их распространение путем закладок в разных местах города, - рассказали в прокуратуре.
Ближайшие 7 лет и 6 месяцев юноша проведёт в колонии строгого режима.
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