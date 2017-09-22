Мошенница украла у калужан 635 тысяч рублей

Как минимум 22 жителя Калужской области пострадали от действий 39-летней мошенницы. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает в пятницу, 22 сентября, УМВД по Калужской области, подозреваемая ранее работала официальным представителем микрофинансовой организации.

- В течение 2016-2017 годов потерпевшие передавали менеджеру деньги в счет погашения своих займов, - отмечают в полиции. - По версии следствия, подозреваемая, являясь на тот момент материально-ответственным лицом, производила погашение кредитов заемщиков частично либо не производила вовсе.

Злоумышленница оставила себе около 635 тысяч рублей.