Наглости не занимать: вор вынес из магазина товар, особо не скрываясь

Дерзкий воришка попался, благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, который он обворовал.

Как сообщает в понедельник, 18 сентября, отдел дознания полиции наукограда, 33-летний мужчина зашел в супермаркет, проследовал к полкам с кофе, достал пакет и сложил в него 18 банок растворимого кофе. Причем делал это, даже не обращая внимания на продавщицу, которая у него за спиной раскладывала товар по полкам. Набив пакет, молодой человек спокойно вышел с ними из магазина.

На следующий день молодой человек повторил трюк, вынеся ещё 14 банок кофе. Когда его поймали, дерзкий воришка пояснил, что сбыл краденное неизвестным лицам, а деньги потратил.

Теперь ранее судимому жителю Обнинска грозит новый срок. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если суд признает молодого человека виновным, то вполне возможно ближайшие пару лет ему придется чифирить, а не кофеёк попивать. Два года лишения свободы - максимальное наказание по статье, которую вменяют обнинскому бариста.