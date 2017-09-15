В гибели 5-летнего ребёнка обвинили отца

Как мы рассказывали, во вторник, 12 сентября, около 17:00 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 13 этаже. Малыш погиб.
В результате проверки в отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело- причинение смерти по неосторожности.
- Мальчик находился в квартире с отцом и несовершеннолетним старшим братом, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Как полагает следствие, трагедия могла произойти при попустительстве отца ребенка, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сам открыл окно в комнате, где находился 5-летний сын, и самонадеянно не принимал мер к обеспечению его безопасности.
Как сообщалось ранее, жилищно-бытовые условия семьи нормальные, семья полная, характеризуется положительно. Расследование уголовного дела продолжается. Отцу грозит до двух лет лишения свободы.
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