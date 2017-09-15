Пьяный калужанин ограбил женщину на Пятницком кладбище

На днях вечером на Пятницком кладбище мужчина напал на 56-летнюю женщину.
- Ударив по голове пенсионерку, злоумышленник потребовал деньги, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калуге. - Напуганная женщина отдала 3500 рублей, после чего нападавший скрылся.
Оперативники, опросив потерпевшую и очевидцев происшедшего, составили фоторобот. «По горячим следам» они задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний подвыпивший калужанин.
За грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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