Пьяный калужанин ограбил женщину на Пятницком кладбище

15.09.2017 10:04 655

На днях вечером на Пятницком кладбище мужчина напал на 56-летнюю женщину.

- Ударив по голове пенсионерку, злоумышленник потребовал деньги, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калуге. - Напуганная женщина отдала 3500 рублей, после чего нападавший скрылся.

Оперативники, опросив потерпевшую и очевидцев происшедшего, составили фоторобот. «По горячим следам» они задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний подвыпивший калужанин.

За грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.