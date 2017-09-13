В центре Боровска снесли объект культурного наследия

В мае этого года в центре Боровска снесли типографию, входящую в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль площади Ленина, XVIII-XIX вв.»
По данному факту прокуратура провела проверку.
- Здание типографии находится в собственности коммерческой организации и передано по договору аренды физическому лицу для организации розничной торговли, - сообщает в среду, 13 сентября, областная прокуратура.
В мае арендатором проводились работы по обустройству дополнительных выходов, вследствие чего произошло обрушение здания, а впоследствии его снесли. При этом работы не были согласованы. Стоимость реставрационно-восстановительных работ - свыше 20 миллионов рублей.
В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований сохранения или использования выявленных объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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