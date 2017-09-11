Калужанин до смерти забил помощника

Ещё во вторник вечером, 5 сентября, в Калуге в районе Терепецкого кольца было обнаружено тело 35-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщает в понедельник, 11 сентября, региональное управление Следственного комитета, им удалось установить подозреваемого в преступлении.

Как оказалось, с конца июля погибший выполнял отделочные работы в одном из домов по улице 6-я Пейзажная. Трудился он вместе с 34-летним владельцем дома.

- В ночь на 5 сентября мужчины выпивали и поссорились, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - В результате хозяин дома избил своего работника. Затем он решил отвезти мужчину домой, и по дороге потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.