Калужанин до смерти забил помощника

Ещё во вторник вечером, 5 сентября, в Калуге в районе Терепецкого кольца было обнаружено тело 35-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщает в понедельник, 11 сентября, региональное управление Следственного комитета, им удалось установить подозреваемого в преступлении.
Как оказалось, с конца июля погибший выполнял отделочные работы в одном из домов по улице 6-я Пейзажная. Трудился он вместе с 34-летним владельцем дома.
- В ночь на 5 сентября мужчины выпивали и поссорились, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - В результате хозяин дома избил своего работника. Затем он решил отвезти мужчину домой, и по дороге потерпевший скончался.
Расследование уголовного дела продолжается.
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