Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Пятница, 01 сентября
68.63 / 70.89
$ 58.39 / 60.50
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

В Калуге похитили 5-летнего ребёнка

01.09.2017 15:57 1 197 Елена Французова
В Калуге похитили 5-летнего ребёнка

В четверг, 31 августа,  около 17 часов около детского сада в центре Калуги у женщины  выхватили из рук 5-летнего ребёнка. Мальчика запихнули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 
Женщина обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. 

- По заявлению адвоката, представляющего интересы отца ребенка, изъятие мальчика организовал его отец, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Адвокат также представил документы, подтверждающие родство, и решение суда, которым определено место жительства ребенка с отцом. Тем не менее, у следствия имеются данные о том, что к похищению могут быть причастны иные лица, действиям которых в ходе расследования будет дана правовая оценка.

Как нам пояснили в СК, ребёнка из рук матери выхватывал не отец, а другой человек. Органам поставили задачу установить местонахождения ребёнка и автомобиля, на котором его увезли. 

Расследование уголовного дела продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал похищение

Еще новости из рубрики «Криминал»

Ревнивец ударил жену табуреткой 31.08.2017 15:29

Осуждён муж, который заживо сжёг жену 30.08.2017 10:34

Мошенник продал мифическую машину аж шестерым 30.08.2017 10:18

На Яченском водохранилище обокрали подростков-велосипедистов 28.08.2017 14:03

Продавщица приворовывала в ювелирном магазине 25.08.2017 11:55

01.09.2017 01:49 784 6
30.08.2017 15:45 2503 50
29.08.2017 21:38 1833 24
Все народные новости →

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 02 сентября, 18:00
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге
пн 04 сентября, 10:00
Неделя антитеррора «Помнить, чтобы жить!»
Калужская областная детская библиотека
пн 04 сентября, 11:00
Литературно-игровая программа
Калужская областная детская библиотека
сб 09 сентября, 10:00
Кастинг в студию "ТОНУС-Арт"
МБОУ СОШ 45

Концерты

пт 01 сентября, 19:32
Концерт Humanist Freddie Band
Небо, антикафе
вс 03 сентября, 17:00
«Музыка в старом парке»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 07 сентября, 19:00
Концерт М. Босси и К. Дженкинса
Дом музыки

Кино

Малыш на драйве
Эмоджи фильм
Тюльпанная лихорадка
Реальная белка 2
Новости компаний

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct

«Ростелеком» предлагает калужскому бизнесу услугу «Управляемый Wi-Fi»

Опросы
В новом учебном году в школы вернули астрономию и ввели дополнительный курс по шахматам. Как вы относитесь к этим нововведениям? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.