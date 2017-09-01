В Калуге похитили 5-летнего ребёнка

В четверг, 31 августа, около 17 часов около детского сада в центре Калуги у женщины выхватили из рук 5-летнего ребёнка. Мальчика запихнули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Женщина обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.
- По заявлению адвоката, представляющего интересы отца ребенка, изъятие мальчика организовал его отец, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Адвокат также представил документы, подтверждающие родство, и решение суда, которым определено место жительства ребенка с отцом. Тем не менее, у следствия имеются данные о том, что к похищению могут быть причастны иные лица, действиям которых в ходе расследования будет дана правовая оценка.
Как нам пояснили в СК, ребёнка из рук матери выхватывал не отец, а другой человек. Органам поставили задачу установить местонахождения ребёнка и автомобиля, на котором его увезли.
Расследование уголовного дела продолжается.
|
Ревнивец ударил жену табуреткой 31.08.2017 15:29
Осуждён муж, который заживо сжёг жену 30.08.2017 10:34
Мошенник продал мифическую машину аж шестерым 30.08.2017 10:18
На Яченском водохранилище обокрали подростков-велосипедистов 28.08.2017 14:03
Продавщица приворовывала в ювелирном магазине 25.08.2017 11:55
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: