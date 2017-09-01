В Калуге похитили 5-летнего ребёнка

В четверг, 31 августа, около 17 часов около детского сада в центре Калуги у женщины выхватили из рук 5-летнего ребёнка. Мальчика запихнули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.

- По заявлению адвоката, представляющего интересы отца ребенка, изъятие мальчика организовал его отец, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Адвокат также представил документы, подтверждающие родство, и решение суда, которым определено место жительства ребенка с отцом. Тем не менее, у следствия имеются данные о том, что к похищению могут быть причастны иные лица, действиям которых в ходе расследования будет дана правовая оценка.

Как нам пояснили в СК, ребёнка из рук матери выхватывал не отец, а другой человек. Органам поставили задачу установить местонахождения ребёнка и автомобиля, на котором его увезли.

Расследование уголовного дела продолжается.