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Кража на два миллиона: из магазина вынесли 370 пар обуви

21.08.2017 10:22 2 771 Елена Французова
Кража на два миллиона: из магазина вынесли 370 пар обуви

58-летнего жителя ближнего зарубежья обвиняют в краже. В марте 2016 года он со своим приятелем обчистил обувной магазин в Спас-Деменске.

- Мужчины подъехали к магазину на Volkswagen Transporter. При помощи сапёрских ножниц и гвоздодера взломав дверь подсобного помещения, они проникли внутрь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. 

Из магазина преступники похитили 2000 рублей и  370 пар обуви на общую сумму более 1 740 000 рублей.

- Для общения и координации своих преступных действий злоумышленники использовали радиостанции, - добавляют в полиции. - Однако это их не спасло. Один из фигурантов был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на месте преступления с поличным. Похищенное имущество частично находилось в салоне автомашины.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. 58-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Второго вора пока не нашли.


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Тэги: криминал кража

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