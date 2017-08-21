Кража на два миллиона: из магазина вынесли 370 пар обуви

58-летнего жителя ближнего зарубежья обвиняют в краже. В марте 2016 года он со своим приятелем обчистил обувной магазин в Спас-Деменске.
- Мужчины подъехали к магазину на Volkswagen Transporter. При помощи сапёрских ножниц и гвоздодера взломав дверь подсобного помещения, они проникли внутрь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Из магазина преступники похитили 2000 рублей и 370 пар обуви на общую сумму более 1 740 000 рублей.
- Для общения и координации своих преступных действий злоумышленники использовали радиостанции, - добавляют в полиции. - Однако это их не спасло. Один из фигурантов был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на месте преступления с поличным. Похищенное имущество частично находилось в салоне автомашины.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. 58-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Второго вора пока не нашли.
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